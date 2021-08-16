إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

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أصيب ١٧ شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الاقليمى بالشرقية، وجري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الاقليمى اتجاه الصنافين بنى صالح، وأسفر الحادث عن إصابة ١٧ شخصا بإصابات متنوعة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وجري نقل ١١ من المصابين إلى مستشفي السعديين المركزي و٦ آخرين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.