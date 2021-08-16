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الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020

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الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020 الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020

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تعتزم شركة UPS، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لحدث إكسبو 2020 دبي، تعزيز أسطولها من المركبات العاملة على أرض الموقع خلال الحدث بمجموعة من الدراجات الكهربائية.

حيث من المقرر ان تعتمد علي مجموعة من دراجات فيرنهاي الكهربائية رباعية الدفع التي طورتها، بعد وصولها في أبريل الماضي إلى مطار دبي الدولي، إلى جانب الدراجات الثلاثية من طراز رايتل، لاستخدامها في عمليات العرض والتدريب ولتلبية الاحتياجات اللوجستية للدول المشاركة والزوار خلال حدث إكسبو 2020 الذي يمتد لستة أشهر.

و قال آلان ويليامز، نائب رئيس الشركة ان المركبات الجديدة تعتمد على حلول التوصيل المستدامة ، والكفيلة بتحسين جودة الهواء والحد من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة تنسجم بشكل كبير مع سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات 2021-2031 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

وتابع آلان: "ونتطلع قُدماً إلى مواصلة تحديد العمليات الأكثر استدامةً وإنتاجيةً وفعاليةً في قطاع الخدمات اللوجستية خلال حدث إكسبو 2020 دبي وما بعده أيضاً".

ومن جانب آخر، تُعد هذه الدراجات الكهربائية الحلّ المثالي للتنقل في المناطق المزدحمة للغاية، كما ستتيح لسائقي الدراجات المدربين الوصول إلى خمسة نقاط لخدمة العملاء ، فضلاً عن الأجنحة الوطنية والمستودعات المجهزة في الموقع لتوصيل الطرود والوثائق والبضائع لأغراض تجديد المخزونات.

وتم تصميم الدراجات الكهربائية، التي جرى تطويرها بالتعاون مع فيرنهاي ورايتل، خصيصاً لتحسين كفاءة السائقين وبيئة عملهم، إضافةً إلى تعزيز سرعة العمليات ومرونتها ضمن الموقع، بالتزامن مع الحد من الأثر البيئي قدر الإمكان.

المصرى اليوم

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