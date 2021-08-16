5 أطعمة تجلب السعادة.. بينها الجبن القريش واللوز النيء

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قال الدكتور رأفت شحاتة، أستاذ علم الإدارة والتنمية البشرية، إن شعور الإنسان بالسعادة يعود لأربعة هرمونات تفرز السعادة.

وأوضح شحاتة خلال استضافته مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن الأوكسيتوسين أحد أربعة هرمونات تفرز الشعور بالسعادة لدى التلامس الجسدي، مضيفا أن هرمون الإندورفين يفرز الشعور بالسعادة لا سيما عند تناول الفلفل الحار.

وأشار إلى أن المشي المنتظم يساعد على حرق هرمون الكورتيزول المسؤول عن زيادة التوتر لدى الإنسان.

ولفت إلى أن نسبة السعادة تختلف من بلد إلى أخرى حسب ظروف كل دولة، موضحا أن الدول الصناعية يعاني أهلها من انخفاض حاد في معدل السعادة بسبب التوتر وصوت المصانع المرتفع والزحام بينما في المدن الساحلية ترتفع نسبة السعادة بسبب البحر والمسافات القصيرة.

وكشف أن بعض الشعوب لديها أطعمة تساعد على زيادة هرمون السعادة مثل الشوكولاتة لا سيما السوداء منها والجبن القريش والتونة واللوز النيء.