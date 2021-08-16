الجامعة العربية تدين إعدام إسرائيل أربعة شبان فلسطينيين اليوم

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أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على ارتكاب جريمة نكراء بتعمد قتل أربعة من الشبان الفلسطينيين بمخيم مدينة جنين بالضفة الغربية واختطاف جثامينهم.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، إن هذه الجريمة البشعة التي تأتي استمراراً لمسلسل العدوان والتصعيد الإسرائيلي المدان الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينيت ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات والتشريد وهدم البيوت والممتلكات في الأغوار والقدس ومواصلة اقتحامات وتدنيس الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف ومضاعفة سياسات المصادرة والاستيطان بإعلان بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة.

وحملت الجامعة العربية في بيانها حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة بمخيم جنين، محذرة من التداعيات الخطيرة والإرهاب الرسمي والتصعيد المنهجي المتعمد والمتواصل، استهتاراً من سلطات الاحتلال بدماء وحقوق الشعب الفلسطيني كما القانون والشرعية الدولية.

ودعا البيان مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه لوضع حد لهذا العدوان وهذا المسلسل الإجرامي المتصاعد وإنفاذ قراراته ذات الصلة وخاصة القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.