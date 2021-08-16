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ضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طهيها وبيعها للجمهور في محل شهير بالقليوبية

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ضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طهيها وبيعها للجمهور في محل شهير بالقليوبية ضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طهيها وبيعها للجمهور في محل شهير بالقليوبية

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ضبطت مباحث بمديرية أمن القليوبية مطعمًا شهيرًا للوجبات الجاهزة في القليوبية عُثر بمخزن تابع له على كميات من اللحوم المفرومة والدهون غير الصالحة للاستخدام الآدمى وفاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات، وقُدرت بنحو 2 طن مفروم لحوم ودهون حيوانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية مكبرة استهدفت أحد محال بيع الوجبات الجاهزة الشهيرة، حيث تبين ضبط مخزن تابع للمحل عُثر به على 2 طن مفروم لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

المصرى اليوم

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