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طلاب نقل الثانوي يواصلون امتحانات الدور الثاني في المنيا

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واصل لليوم الثاني على التوالي، طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام، في المنيا، امتحانات الدور الثاني ، داخل 131 مدرسة، و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تجري الامتحانات حتى الأربعاء المقبل، أدي الاثنين طلاب الصف الأول امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولي، واللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب الصف الثاني، امتحان مواد الإحياء / الفلسفة، والفيزياء / التاريخ، وبذات القواعد التي أجريت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوي - المنيا - صورة أرشيفية
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوي - المنيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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