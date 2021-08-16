المقاولون العرب تنفذ مشروعات «حياة كريمة» في 75 قرية بأسيوط

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والوفد المرافق له بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة.

وقد بحث المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية التي تنفذها الشركة .

وكان المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة ومرافقوه قد قاموا بزيارة لمشروعات محافظة أسيوط شملت عدد من قرى مركز الفتح ومنها الواسطى، وبني طالب، ودير بصرة وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال إقامة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات المختلفة، تحت إشراف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بقرى حياة كريمة داخل ۱۱ محافظة بإجمالي عدد مشروعات 161 مشروعاً بقيمة أعمال تصل إلى ۹٫5مليار جنيه منها أعمال بقطاع الصعيد بقيمة 8.5 مليار جنيه نصیب فرع أسيوط منها 5٫۳ مليار جنيه لعدد 75 قرية وتشمل الأعمال إنشاء عدد ۳ محطات معالجة ومحطة لتنقية مياه الشرب.

على جانب أخر تفقد محافظ أسيوط ورئيس مجلس الإدارة ومرافقوهم أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبوتيج بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم وبتكلفة 330 مليون جنيه والتي تخدم 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج.

كما تفقد رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه مشروع كوبري منقباد الذي يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الطرق والكباري لتحقيق الخطة المستهدفة لمحافظة أسيوط لحل مشكلة المزلقانات على السكك الحديدية وخدمة مدينة منقباد والقرى المجاورة لها ،حيث يصل طول الكوبري شامل المنازل والمطالع 1900 متر طولي وعرض 16.70 متر ماراً أعلى خطوط السكك الحديدية (القاهرة- السد العالي) وأعلى المجرى المائي لترعة الوليدية، كما تشمل أعماله إجمالي أطوال خوازيق 13844 متر طولي، وكميات الخرسانة المسلحة 23485 متر مكعب، وحديد التسليح 5112 طن، الكمر المعدني 1100 طن، وأسفلت 15000 متر مسطح.

بعدها قام رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع موسع مع قيادات الشركة بقطاعات الصعيد والمسئولين عن مشروعات قرى حياة كريمة حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بعدد من محافظات الصعيد ،حيث استمع إلى شرح من مسئولي تنفيذ المشروع عن مراحل المشروع ومكوناته ونسب التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مشروع حياة كريمة يعد أكبر مشروع قومى يخدم أكثر من نصف سكان الدولة وخاصة محافظات الصعيد ،لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر مطالبا بضرورة أن يتم التنفيذ على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات القياسية.

ضم وفد المقاولون العرب المهندسون سمير سعدالله عضو المجلس التنفيذي للشركة ومحمود الشرنوبي رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكة وماهر عبدالتواب رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر وأيمن تحفه مدير مشروع حياة كريمة بالوجه القبلي وسيد حسان مدير فرع أسيوط وياسر محسوب مدير فرع شمال الصعيد ومحمود يونس مدير فرع البحر الأحمر وأبوالحمد فكري المشرف على مشروع حياة كريمة بالوجه القبلي وعماد الزوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادي وأسعد الصادق مقرر المجلس.