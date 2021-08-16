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تركيب الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي بطول 3 كيلو بأرمنت غرب الأقصر

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تركيب الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي بطول 3 كيلو بأرمنت غرب الأقصر تركيب الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي بطول 3 كيلو بأرمنت غرب الأقصر

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صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم تركيب الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي بالمناطق المحددة بالمدينة .

واضاف ان الخطوط تمت بشارع مشيمش بمدينة ارمنت الحيط بداية من كوبري زانين وحتى الوحدة الصحية بطول 3 كيلو متر، تنفيذ الشركة الوطنية وجاري استكمال الأعمال.

وأكد عاشور على استمرار تضافر جهود جميع الجهات والادارات المعنية بالمركز لتقديم كل الدعم الممكن لإتمام كافة الأعمال الجاري تنفيذها دون معوقات
بالإضافة إلى استمرار جهود إدارة المرافق والاشغالات بالمركز لرفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالمسار المحدد للاعمال.

المصرى اليوم

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