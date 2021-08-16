ضبط 19 قضية مخدرات و20 متهما فى حملة بالقاليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

انتهت الحملة بضبط ضبط 19 قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 20 متهم فضلا عن ضبط 8 قطع أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.