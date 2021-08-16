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وفاة طالبة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة : كانت تحلم بدخول كلية الطب

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وفاة طالبة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة : كانت تحلم بدخول كلية الطب وفاة طالبة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة : كانت تحلم بدخول كلية الطب

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قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة حالة من الحزن سيطرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بوفاة سارة طارق طالبة الثانوية العامة التي كانت تقاوم المرض طوال الفترات الماضية لتحقيق حلمها بدخول الجامعة.

تحول العديد من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، حزنا على رحيل «سارة» وشهدت صفحتها على الفيس بوك مئات من الدعوات لها بالرحمة مؤكدين أنها كانت تجري لتحقيق حلمها رغم معاناة المرض وكانت تنتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة لإقامة الاحتفالات لتشعر بتحقيق حلمها بدخول الجامعة رغم ما كانت تعانيه من المرض.

قال باهر العزيزي ابن خال سارة إنها تعاني من السرطان من سنوات وسبق أن خضعت للعلاج بالكيماوي وكان لديها عزيمة لمقاومة المرض ومحاربة المرض، ومؤكدا أنها شعرت أمس بتعب شديد تم نقلها إلى المستشفى فلفظت أنفاسها الأخيرة في العناية المركزة عن عمر 17 سنة.

وأضاف العزيزي لـ«المصري اليوم» أن سارة من السنوات الأولى في الدراسة متفوقة وكانت تسعى لدخول إلى كلية الطب خاصة خاصة أن والدها سبق أن توفي من نفس المرض منذ سنوات، وقامت والدتها بتربيتها هي وشقيقها الأصغر حتي أصبحت في الثانوية العامة وشقيقها وصل إلي المرحلة الإعدادية.

المصرى اليوم

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