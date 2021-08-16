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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بقنا

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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بقنا إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بقنا

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أصيب 4 أشخاص، الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بعد الاصطدام بعمود إنارة غرب سمهود بمركز أبوتشت، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة عبدالعليم عبدالحميد عمران 65 عاما، ومحمد عبدالعليم عبدالحميد 35 عاما، وعبدالرازق إبراهيم ناصر 46 عاما، ومصطفى عبدالناصر 32 عاما، في انقلاب سيارة ربع نقل بعد الاصطدام بعمود إنارة غرب سمهود طريق المواهب بمركز أبوتشت.

فتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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