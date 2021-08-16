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7 ملايين صفحة تظهرها مؤشرات "معين" الرقمية بديوان المظالم

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7 ملايين صفحة تظهرها مؤشرات "معين" الرقمية بديوان المظالم 7 ملايين صفحة تظهرها مؤشرات "معين" الرقمية بديوان المظالم
خلال الربع الرابع لـ 1442هـ بواقع 48088 جلسة قضائية رقمية

7 ملايين صفحة تظهرها مؤشرات

بلغ مجموع ما أُنجز من دعاوى في محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأخير من عام 1442هـ، 23027 قضية، فيما بلغت الدعاوى الواردة 22786 دعوى، بواقع 48088 جلسة قضائية رقمية.

جاء ذلك في تقرير لديوان المظالم اشتمل على إحصائيات أعمال عموم محاكمة، واستمرار تطور ما تم قياسه، وما تحقق خلال التقارير السابقة لهذا العام، من حيث ارتفاع عدد المنجز على عدد الوارد من الدعاوى بنسبة وصلت إلى 101%.

وحققت منصة معين الرقمية رقماً قياسياً من حيث عدد الصفحات المعروضة، إذ بلغت 7.996.810 صفحات خلال الفترة نفسها.

وبيّن التقرير أن نسبة ما تمّ إنجازه من حجم العمل الكلي بلغت 46%، إلى جانب استمرارية تطور العمل والإنتاجية فيما يرد إلى محاكم ديوان المظالم من دعاوى وطلبات، وما يصدر عنها من قرارات وأحكام، وعدم تأثر مجريات الأعمال ومخرجاتها في ظل الاحترازات الوقائية من ، وما واكبه من التحول الرقمي بالكامل لعملية التقاضي في محاكم ديوان المظالم.

وأشار التقرير إلى استمرار عقد الجلسات بشكل إلكتروني، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة في منصة معين الرقمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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