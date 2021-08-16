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طلاب وطالبات جامعة شقراء يشاركون فرق العمل بمركز اللقاحات بالقويعية

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مساهمات لخدمة المراجعين تستمر 20 يوماً ضمن مبادرة تحدّي كورونا

طلاب وطالبات جامعة شقراء يشاركون فرق العمل بمركز اللقاحات بالقويعية

تشارك جامعة شقراء ممثلة بمجموعة من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، ضمن فرق العمل بمركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) المقام بقاعة احتفالات البلدية بمحافظة القويعية، حيث انطلقت المشاركة، أمس الأحد، وتستمر على مدى 20 يوماً، وتتنوّع من خلال توعية المراجعين بطبيعة لقاحات كورونا وأعراضها وفوائد أخذ التطعيمات.

وقام طلبة الكلية بالكشف عن العلامات الحيوية للمراجعين وتقديم الاستشارات اللازمة لهم وتوجيههم لأماكن التطعيم، ثم مراقبتهم بعد تلقيهم اللقاح، إضافة إلى تقديم بعض الإرشادات الصحية.

من جانبه، وقف عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية الدكتور عبدالإله السليس، خلال تفقده مشاركة الطلبة بمركز اللقاحات، على طبيعة مشاركة الطلبة والمساعدات التي يقدمونها للمراجعين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن ومجتمع المحافظة، مؤكداً أهمية دور شباب الوطن في دعم جهود المملكة من أجل التصدّي لجائحة كورونا COVID- 19.

وأوضح "السليس"؛ أن الجامعة، ممثلة في كلياتها الطبية، تسعى من خلال مثل هذه المشاركات إلى تفعيل دورها المجتمعي في تقديم خدماتها بالمجال الصحي، وفي مقدمتها خلال هذه الفترة المساعدة بمراكز اللقاحات ضد بما يمتلكه طلاب الكلية وطالباتها من مهارات ومعلومات وخبرات في تخصصاتهم الطبية، مبيناً أن هذه المشاركة تأتي أيضاً ضمن خطة الكلية لصقل مهارات الطلبة في الرعاية الصحية الحقيقية، وكذلك لمساندة القطاع الصحي بالمحافظة لمواجهة تداعيات الجائحة بما يسهم في عودة آمنة للحياة الطبيعية.

طلاب وطالبات جامعة شقراء يشاركون فرق العمل بمركز اللقاحات بالقويعية

طلاب وطالبات جامعة شقراء يشاركون فرق العمل بمركز اللقاحات بالقويعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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