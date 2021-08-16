أخبار عاجلة

إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط -
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» : ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

Print
«الداخلية» : ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة «الداخلية» : ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان لها، صباح اليوم الإثنين : «تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3430) مخالفة مرورية متنوعة».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط

إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط

تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه

تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم