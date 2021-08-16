رجال يد الأهلي يفوز على سموحة وديًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره فريق نادي سموحة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

واستطاع فريق القلعة الحمراء إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة (48-36).

وكان الفريق قد خاض عددًا من المباريات الودية أمام فرق الطيران وهليوبوليس والزهور حقق الفوز خلالها، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعبين قبل البطولة الإفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة طارق محروس على تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام في المغرب خلال الأيام القادمة.