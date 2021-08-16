تنس طاولة الأهلي يطير إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية للأندية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تغادر بعثة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي الأهلي القاهرة، في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، وتستمر حتى 23 أغسطس الحالي، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

وتضم قائمة فريق تنس طاولة الأهلي المشارك في البطولة العربية للرجال: عمر عصر وسيد لاشين ومحمد البيلي وخالد عصر وشادي مجدي ومحمد شومان، بينما تضم قائمة فريق السيدات نادين الدولتلي ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي وسارة عبدالعزيز وهنا جودة وإليزابيتا سمارة.

ويترأس البعثة رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وتضم البعثة أشرف عبدالفتاح، مديرًا فنيًا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.