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جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا

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جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا
إصابةٌ سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا.. بادرة إنسانية من ذويه بالتبرع بأعضائه

جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء -بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة- عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا بالمستشفى؛ إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا؛ حيث قام ذووه -في بادرة إنسانية- بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت "صحة جدة" أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلالها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت: (القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية)، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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