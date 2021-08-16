المصري يواجه سموحة ومواجهة لمصطفى محمد .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تنطلق اليوم الأثنين 16-8-2021، مباريات الجولة الـ31 من عمر الدوري المصري الممتاز، كما تقام مبارتين بالدوري الإسباني، ويقود مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي في أولى مبارياته للموسم الجديد في الدوري التركي.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

في الدوري المصري، يواجه أسوان المقاولون العرب على استاد بتروسبورت، في تمام السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تاين سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يحل بيراميدز ضيفُا على الجونة، وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

ويواجه المصري البورسعيدي سموحة على ستاد الإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً، وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

وفي الجولة الأولى من الدوري الإسباني يواجه فياريال نظيره غرناطة في تمام الثامنة مساءً، ويذاع اللقاء عبر bein sports 1.

كما يلعب إلتشي مع أتليتك بيلياو في تمام العاشرة مساءً، وتذاع المباراة عبر bein sports 1.

وفي الدوري التركي، يواجه جالاتا سراي نظيره جيرسونسبور في الجولة الأولى من البطولة، ويبدأ اللقاء في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ويقود المصري الدولي مصطفى محمد فريق جالاتا سراي في أول مباراته في الموسم الجديد.