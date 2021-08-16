الانتهاء من الاعمال الانشائية للجناح المصري في اكسبو 2020 الخميس المقبل

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أستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر اعتباراً من مطلع اكتوبر المقبل..

وقالت نيفين جامع خلال اللقاء الموسع انه سيتم يوم الخميس المقبل الانتهاء من كافة الاعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري باكسبو 2020 بدبى ، مشيرةً الى انه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري واخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الاقليمي والعالمي.

وقالت ان المعرض يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في اطار رؤية مصر 2030

و اكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار على اتاحة كافة امكانيات الوزارة وخبراتها لانجاح المشاركة المصرية، واظهار الجناح المصري في اكسبوا دبي بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، فهذا الحدث الدولي يمثل فرصة لاستعراض المقومات السياحية والاثرية والتراثية المصرية أمام العالم .

واوضح انه يجرى حالياً الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتأمين و شحن أحد التوابيت المصرية القديمة الذي تم اكتشافه في منطقة سقارة الأثرية ليتم عرضه بالجناح المصري طوال فترة الاكسبو حيث من المخطط وصول التابوت لمقر الجناح خلال شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالاكسبو.

و اوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى ان الجناح المصري بالاكسبو سيشهد إقامة 103 فعالية ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض.

وأضاف أنه يجري حالياً التنسيق لتنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر من حوالي 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري.