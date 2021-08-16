تيسيراً على المواطنين.. الأحوال المدنية يواصل تسيير قوافل إستخراج وتجديد الرقم القومى

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة (المراكز التكنولوجية المتنقلة) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة والمتواجدين بالقرى بنطاق الساحل الشمالى للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال، وذلك تيسيراً على المواطنين وإستجابة لإلتماساتهم، وجه قطاع الأحوال المدنية بمواصلة تسيير قوافل لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.

ياتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في إستخراج أوراقهم الثبوتية، ونظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات قومية يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.

كما تم إيفاد عدد من مأموريات التصوير الخارجى لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بالأماكن التي يترددون عليها، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

كما تم إيفاد مأموريات لـ (6 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة- المستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع إهتمامه بتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الهمم» بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

قوافل لاستخراج الرقم القومي في العلمين