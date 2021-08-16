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:ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

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التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة فقط من ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة.

المصرى اليوم

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