خدمات طبية لـ 767 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان حرصًا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 767 ألفًا و160 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 27 ألف سيدة ضمن فعاليات المبادرة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، منسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفيات المنيا العام ومغاغة المركزي وملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانًا.