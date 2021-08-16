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أسطورة التنس العالمي روجر فيدرر يخضع لجراحة تبعده عن الملاعب فترة طويلة

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أسطورة التنس العالمي روجر فيدرر يخضع لجراحة تبعده عن الملاعب فترة طويلة أسطورة التنس العالمي روجر فيدرر يخضع لجراحة تبعده عن الملاعب فترة طويلة

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أعلن المصنف أول عالميًا- سابقًا- والحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس، السويسري روجر فيدرر، أنه سيخضع لجراحة في الركبة وسيغيب عدة أشهر عن ملاعب الكرة الصفراء.

وتحدث اللاعب السويسري البالغ عمره 40 عاما، أمس الأحد، في عبر حسابه على «إنستجرام»، وقال إنه أصيب خلال موسم البطولات على الملاعب العشبية، وسيغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة بسبب مرحلة التعافي.

وأكد فيدرر أن الأطباء أبلغوه بضرورة الخضوع لجراحة حتى تتحسن حالته الصحية في الفترة المقبلة.

وقال فيدرر: «سأستخدم العكازين لعدة أسابيع وبعد ذلك سأغيب عن الملاعب لعدة أشهر.. سيكون الأمر صعبا بكل تأكيد لأسباب عديدة، لكن في الوقت ذاته، أنا أعرف أن هذا التصرف السليم لأنني أريد أن أكون في حالة صحية جيدة، وأريد مواصلة اللعب بعد ذلك».

وأضاف: «أريد أن أمنح نفسي بصيصا من الأمل بالعودة إلى الملاعب ببعض المستوى، أنا واقعي ولا تفهموني بشكل خاطئ.. أعرف مدى صعوبة الأمر في هذا العمر بأن أخضع لجراحة جديدة، وسأحاول تجربة ذلك، لكنني أريد أن أكون في حالة صحية جيدة، وسأجتاز مرحلة التعافي».

وكان فيدرر خضع لجراحتين في الركبة خلال 2020، واحتاج إلى التعافي لأكثر من عام واحد، وعاد للعب في مارس الماضي بعد ابتعاد دام 13 شهرا.

وانسحب فيدرر من بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، رغم الفوز في الدور الثالث، من أجل الاستعداد لموسم البطولات على الأراضي العشبية، حيث كان يأمل في حصد لقبه التاسع في ويمبلدون وتعزيز رقمه القياسي، لكنه ودع المسابقة من دور الثمانية أمام هوبرت هوركاتش.

وغاب النجم السويسري عن أولمبياد طوكيو وانسحب من عدة مسابقات إعدادية قبل بطولة أمريكا المفتوحة، المزمع إقامتها خلال الفترة بين 30 أغسطس الجاري و12 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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