مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. موقع التنسيق ورابط النتيجة وموعد التظلمات

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ارتفع البحث بين من طلاب الثانوية الأزهرية عن مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، والتى اعتمدها الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أمس، والتى تم اعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

يرغب الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية في معرفة مؤشرات الحدود الدنيا التي قبلتها كليات جامعة الأزهر من جميع أقسام الثانوية الأزهرية، خلال العام الماضي 2020، ويرغب البعض في معرفة موعد تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية، وما زال البعض يبحث عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.

تستطيع الإطلاع عن نتائج تنسيق كليات جامعة الازهر العام الماضي 2020 والتى يبحث عنها طلاب الثانوية الأزهرية 2021 لمعرفة الكليات الملائمة للمجاميع التي حصلوا عليها للاسترشاد بتلك النتيجة عند كتابة رغباتهم هذا العام، واختيار كليات تقارب الحدود الدنيا لها مجموعهم.

نتائج تنسيق كليات الثانوية الأزهرية 2020

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر.. كليات أدبي بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الأدبية بنين 2020

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر.. كليات أدبي بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الأدبية بنات 2020

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر.. كليات علمي بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة العلمية بنين 2020

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر.. كليات علمي بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة العلمية بنات 2020

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر.. كليات الشعبة الإسلامية.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الإسلامية 2020

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، عن طريق الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية من الضغط على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 مباشرة ومعرفة النتيجة.

موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر الموجودة عبر بوابة مصر الرقمية، ومعرفة خطوات تنسيق الأزهر، وروابط الالتحاق بكليات جامعة الأزهر والانتظار حتى إعلان تنسيق المرحلى الأولي والدخول هنا على رابط تنسيق الثانوية الأزهرية فور بدء اتاحته للطلاب.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية

وصلت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية هذا العام 51.25%، وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021، في شعبة العلوم الإسلامية 100٪، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.65٪. في حين كانت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.50٪.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م، 106 ألفًا و17 طالبًا وطالبة، بينهم 58 ألفًا و30 من الطلاب الذكور و47 ألفا و987 من الإناث.

ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا و723 طالبًا وطالبة بينهم 37 ألفا و977 من الذكور، و30 ألفا و746 طالبة من الاناث.

ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا و294 طالبًا وطالبة، بينهم 20 ألفا و53 من الذكور، و17 ألفا و241 من الاناث.

ويمكن للطلاب من خريجى الثانوية الأزهرية متابعة أخبار تنسيق الثانوية الأزهرية من خلال موقع المصري اليوم وكذلك أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 وأخبار الدور الثاني وتنسيق الدور الثاني وأخبار تظلمات الثانوية الأزهرية.

موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، عن بدء تلقي تظلمات الطلاب من نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، اعتبارًا من الثلاثاء 17 أغسطس ولمدة شهر كامل.

ويتم تلقي التظلمات من نتيجة الثانوية الأزهرية في 198 مكتبا لقبول تظلمات الثانوية الأزهرية في جميع الإدارات التعليمية التابعة للأزهر.

ويقوم الطالب الراغب في التظلم من نتيجة الثانوية الأزهرية بسداد مبلغ 100 جنيه رسوم تظلم للمادة الواحدة 100 جنيه، وتم استحداث سداد الرسوم إلكترونيًا هذا العام.

شيخ الأزهر يشكر الطلاب وأولياء الأمور

أشاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال اتصاله بأبنائه أوائل الثانوية الأزهرية المتفوقين بالجهد المبذول حتى يكونوا في المراكز الأولي، مطالبًا إياهم بمواصلة التفوق والاجتهاد في طلب العلم.

كما حرص شيخ الأزهر على شكر أولياء الأمور على جهودهم في توفير الأجواء الملائمة لتحقيق أبنائهم التفوق والاسهام في بذل الجهد الذي كان سببًا لتفوق الأبناء.