«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية

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نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، الإثنين، في ضبط مخزن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل غير مرخص بدائرة قسم ثاني طنطا يحتوي على مايقرب من ٥٤٢٥٦ علبة أدوية مهربة، حيث قدرت قيمتها الإجمالية بحوالى 77 ألف جنيه.

من جانبه، أمر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائره قسم ثاني طنطا، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة وتمكنت من ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.