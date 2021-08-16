محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببنها وقليوب

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أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وقليوب لمتابعة منظومة النظافة وتجميل مداخل ومخارج المدن، في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

واستهل المحافظ الجولة، بحسب بيان صحفي، الإثنين، بتفقد أسفل طريق شبرا- بنها الحر بعزبة العمري بعد مزلقان كفر مويس بمدينة بنها، موجهًا برفع المخلفات وتسوية الطريق والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات بمدخل قليوب على الطريق الزراعي، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب حملة لنظافة مداخل المدينة من تراكمات الأتربة على جانبي الطريق، وخلال الجولة لاحظ المحافظ أرضًا فضاء بجوار مزلقان روز اليوسف «أملاك محافظة»، وعلى الفور كلف بتحويلها إلى حديقة عامة، مع استغلال أماكن بها لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك لخدمة أهالي مدينة قليوب.

وجاءت الجولة بحضور المهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب.