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خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها

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خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها
لتجنب الأمراض مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والخرف وغيرها

خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها

قدّم طبيب سويدي، مجموعةً من النصائح والخطوات من أجل خفض ضغط الدم، لتجنب الأمراض مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب والخرف وغيرها.

وأشار الطبيب ماتس هالدين، إلى أن الحد الأعلى لهذا المؤشر هو حوالى 140/90 ملم من الزئبق؛ وتعتبر القيمة المثالية 120/80، وهو ما ينطبق عادة على الشباب والأصحاء.

وإذا كنت تتقلب في منطقة 140- 160 / 90- 100 ملم وما فوق، فمن الضروري اتخاذ تدابير لتقليلها؛ بحسب ما نقله موقع Expressen.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك عربي"، نصح الطبيب باتباع خطوات للحفاظ على الضغط ضمن حدوده المعقولة:

1- ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة أو المشي لمدة نصف ساعة مرة واحدة يوميًّا، يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ويمكن تقسيم النشاط البدني إلى أجزاء قصيرة: المشي ثلاث مرات في اليوم لمدة عشر دقائق. واستبدال المصعد بالدرج إن كان ذلك ممكنًا.

2- الاستفادة من الهاتف الذكي أو سوار اللياقة البدنية لتتبع شدة التمارين وانتظامها، وتُعتبر عشرة آلاف خطوة في اليوم هدفًا صحيًّا عظيمًا.

3- الضغط النفسي يؤثر سلبًا على ضغط الدم.. يجب أن تكون قادرًا على الاسترخاء والتخلص منه.

4- خلال اليوم، يُنصح بإيقاف تشغيل الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون من وقت لآخر لتجنب القلق غير الضروري.

5- يساعد النوم الجيد لمدة سبع ساعات على استقرار ضغط الدم.

6- الأكل: يجب أن يكون منتظمًا ولكن ليس بإفراط؛ فهناك علاقة بين زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم. ومن الأفضل الحد من حصص الطعام التي يتم تناولها.

ويُنصح بالالتزام بنظام الغذاء "المتوسطي"، والذي يدخل فيه زيت الزيتون والفاصوليا والعدس والأسماك والمحار والخضروات والفواكه.. في الوقت نفسه من الضروري الحد من استخدام المنتجات شبه المصنعة والدهون المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في النقانق ومنتجات الألبان عالية الدسم. كما يجب أن يكون الطعام مملحًا بشكل أقل؛ لأن هذا المكون يؤثر على وظائف الكلى، وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم.

7- الإقلاع عن التدخين؛ حيث يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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