أخبار عاجلة

تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين

Print
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس سكن لكل المصريين.

وأشار المحافظ إلى وجود 936 وحدة سكنية بحي السبيل بالعريس و31 وحدة سكنية بحي التعمير بمدينة بئر العبدو13 وحدة بمدينة نخل بوسط سيناء، حيث أن مساحات الوحدات السكنية تبلغ 90 متر مربع.

ودعا المحافظ المواطنين من الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس سكن لكل المصريين ومحدودي الدخل، لافتًا أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ 310 ألف جنية ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، وتقسيط باقي المبلغ على 30 سنة مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل إلى مبلغ 60 الف جنية للوحدة.

لفت المحافظ إلى أن سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية يتراوح بين 21 إلى 50 سنة، وأن التقديم للمقيمين بمحافظة شمال سيناء إقامة دائمة ويجوز التقدم على وحدات بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ بشراء كراسة الشروط المتوافرة بمكاتب البريد خلال الأسبوع المقبل.

قال المحافظ أن الامتداد العمراني في مدينة العريش سيكون في الاتجاه الغربي باتجاه عمارات السبيل، حيث أن السبيل ستكون في وسط المدينة في غضون عشر سنوات مؤكدًا على أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تتيح للمواطن شراء أي وحدات سكنية حتى وان كانت وحدات خاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه

تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012