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بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

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بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

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بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234114 حتى الأحد.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 285358 من ضمنهم 234114 حالة تم شفاؤها، و16619 حالة وفاة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

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