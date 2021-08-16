إقبال ضعيف علي شراء كراسات الإسكان الاجتماعي بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مكاتب البريد بشمال سيناء، لليوم الثاني، بيع كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»، حيث تشهد المكاتب إقبالًا ضعيفًا على الشراء من المواطنين.

وأشارت منطقة بريد شمال سيناء إلى بيع الكراسات للمواطنين الراغبين في تملك وحدات الإسكان الاجتماعي نظير مبلغ 125 جنيهًا، في مكاتب بريد العريش الرئيسي والريسة والمساعيد بمدينة العريش ومكتب بريد بئر العبد في مدينة بئر العبد، حتي يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

بدوره، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين».

وأشار المحافظ إلى وجود 936 وحدة سكنية بحي السبيل بالعريش و31 وحدة سكنية بحي التعمير بمدينة بئر العبد و13 وحدة بمدينة نخل بوسط سيناء، حيث إن مساحات الوحدات السكنية تبلغ 90 مترًا مربعًا.