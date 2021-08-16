نتيجة الثانوية العامة.. «المنيا» توفد مندوبين لاستلام الكشوف بعد المؤتمر الصحفي

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شهدت منازل طلاب الثانوية العامة في المنيا، حالة من التوتر والقلق، لترقب إعلان نتائج الثانوية العامة، فيما أعلنت الإدارات التعليمية حالة الطوارئ واليقظة، وإرسال مندوبي شؤون الطلاب، لاستلام أوراق النتيجة، عقب إعلانها بالمؤتمر الصحفي الذي من المنتظر انعقاده الثلاثاء.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، النتائج تعلن مركزيا من خلال الوزير، ودور المديرية هي استلام أوراق النتائج سواء شهادات وكشوف الطلاب الناجحين والملاحق، وغيرها. من خلال مندوبي الإدارات «شؤون الطلاب» للاستلام من الكنترول المركزي بأسيوط.

يذكر أن 34524 طالب وطالبة، بينهم 20779 علمي، و13745 أدبي، قد أدوا الامتحانات، داخل 86 لجنة عامة، في 9 مراكز من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا.