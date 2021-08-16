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اليوم.. بدء تلقيح منتسبي نادي سموحة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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اليوم.. بدء تلقيح منتسبي نادي سموحة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا اليوم.. بدء تلقيح منتسبي نادي سموحة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه الرياضى في الاسكندرية، أنه سيتم بدء تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المعروف علميا بـ«كوفيد 19»، بدءاً من اليوم الاثنين لجميع منتسبي النادي من الأعضاء والموظفين ممن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضح «عامر»، لـ«المصرى اليوم»، أن التسجيل بمجمع العيادات والتطعيم باستاد التنس، وأن تلقى الجرعة الثانية سيكون متاحا بالنادى اليوموغداً باستاد التنس الدولى اعتبارا من الثالثة وحتى السابعة مساء اليوم، مشيرا إلى أنه من يرغب في تلقى اللقاح، التوجه إلى مجمع العيادات من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساء لاختيار الوقت المناسب لهم، مع ضرورة إحضار استمارة التطعيم.

بدوره قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المديرية تقوم بتسيير فرق طبية خارجية للتطعيم بالمصانع والمدارس والجامعات والأندية والدواوين الحكومية، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تصدرت محافظات الجمهورية في نسبة تحقيق المستهدف وأعداد الحاصلين على تطعيمات المستجد، سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين في السفر للخارج، حيث حققت الإسكندرية المركز الثالث في نسبة التغطية بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير في تعداد السكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان جميع فرق الاشراف بالمديرية من إدارات العلاجي والرعاية الأساسية والصيدلة تشارك مع فرق الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون والدعم لجميع مراكز اللقاح، مشيرا أن متوسط إجمالي عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة.

المصرى اليوم

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