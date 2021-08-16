الإعلان عن أسماء 10 مزارعين مضارين بمركز الشيخ زويد

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أعلنت محافظة شمال سيناء، الإثنين، أسماء 10 مزارعين من أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركز الشيخ زويد، بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكدت المحافظة في بيان، الإثنين، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدًا لصرف التعويض المالي لكل منهم، مشيرة إلى أن القائمة المعلنة تضمنت عدد 10 مزارعين في منطقة أبورفاعي بالشيخ زويد، من الذين أضيرت مزروعاتهم، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف.

وأضافت المحافظة أنه يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالعريش وذلك خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأي تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.

وأشارت إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والخوخ والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.