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«مركز طحلة» يحتفل باليوم العالمي للشباب ببنها

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أقام مركز شباب طحلة ببنها، مساء أمس الأحد، حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، في إطار أهمية تأثير الشباب في مجتمعهم ودورهم الفعال في التنمية، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق بالقليوبية، والدكتور أحمد بدوي، عضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالباسط هيكل، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، وفارس على، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب طحلة، وعدد من منظمات المجتمع المدنى وشباب القرية.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم 30 شابًا من أبناء القرية كان لهم باع كبير في تقديم خدمات متنوعة، وأسهموا في بناء وتطوير وتنمية القرية، بالإضافة إلى تكريم عدد 2 مخترع في مجالي السيارات والكهرباء والإلكترونيات.

شباب طحلة يحتفلون باليوم العالمى للشباب
شباب طحلة يحتفلون باليوم العالمى للشباب

المصرى اليوم

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