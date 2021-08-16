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تراجعت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين أغسطس 2020، بشكل طفيف في استجابه لانخفاض الذهب عالميا عن الاسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصات العالمية لقضاء الإحازة الإسبوعية.

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى حققت تراجعت عن أعلى مستوى لها في اسبوع مع بداية التداول اليوم بسبب ارتفاع طفيف في الدولار على الرغم من تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الاثنين أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 781 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 669 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6248 جنيها .

وتراجع سعر الذهب عالميا، مع بداية التداول اليوم الاثنين من أعلى سعر لها والذى حققته مساء الجمعة الماضية وذلك بعد تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن التخفيض المبكر للدعم الاقتصادى من جانب مجلس الاحتياطى الفيدرالى.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% للأوقية وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% وأشار بعض الخبراء أن سبب تراجع الذهب خلال التداول بسبب تزايد البيع بعدما ارتفع سعره بشكل كبير ومفاجىء مساء الجمعة في محاولة للبعض جنى الثمار والأرباح بالاضافة إلى أن التوقعات الآن هي أن بنك الاحتياطى الفيدرالى قد لايخفض برنامجه لشراء السندات أو يغير الجدول الزمنى لرفع الفائدة مما أدى إلى صعود الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 783.85 جنيه وكان 785.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،774.56 $، وكانت 1،779.34 $ .

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