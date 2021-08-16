مرجان تُرحّب بمشروعٍ فندقي جديد بقيمة 450 مليون درهم إماراتي: افتتح أكبر فنادق هامبتون باي هيلتون في العالم أبوابه أمام النزلاء في جزيرة المرجان

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رحّبت شركة "مرجان"، المُطوّر الرئيسي لمشاريع التملّك الحرّ في إمارة رأس الخيمة، بافتتاح أكبر فنادق "هامبتون باي هيلتون" في العالم بجزيرة المرجان التي تُعدّ مشروع التطوير العقاري الرائد للشركة وإحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المُفضّلة في المنطقة. ويُوفّر أول فنادق "هامبتون باي هيلتون" في رأس الخيمة الذي افتتح أبوابه أمام النزلاء إطلالة خلّابة على الخليج العربي على امتداد غرفه الـ515.

وتبلغ القيمة التطويرية لفندق "هامبتون باي هيلتون"، وهو رابع علامة تجارية عالمية للفنادق تفتح أبوابها في جزية المرجان، 450 مليون درهم إماراتي. وسيُسهم افتتاح هذا الفندق بتعزيز عروض الضيافة في الجزيرة ودعم استراتيجية تنمية السياحة في رأس الخيمة. وتُعتبر إمارة رأس الخيمة، التي منحها مجلس التعاون الخليجي لقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2021، أول مدينة في العالم تحصل على اعتماد المدينة "الآمنة" من قِبل "بيرو فيريتاس"، وأوّل إمارة تنال ختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: "من خلال افتتاح فندق ’هامبتون باي هيلتون‘ الجديد في جزيرة المرجان أمام النزلاء، اكتسبت رأس الخيمة وجهة ضيافة جديدة يُمكن للزوار اختيارها، ما يضمن لهم الحصول على خدمات عالمية المستوى وأسلوب حياة ينعمون به بأجواء من الاسترخاء على شواطئها. وسيُضفي ذلك ألقاً وجاذبيةً خاصّة لجزر المرجان لدى الزوار سواءً من داخل الدولة أو من خارجها، لقضاء الإجازات الداخلية أو العطلات الطويلة".

ومن جانبه، قال المهندس محمد حنفي، ممثل المالك بشركة "محمد رقيط العقارية"، الشركة المالكة للفندق: "نُعرب عن سعادتنا بافتتاح تجربة جديدة مُبهرة في قطاع الضيافة بجزيرة المرجان من خلال إطلاق أكبر فنادق ’هامبتون باي هيلتون‘ في العالم. ووقع اختيارنا على جزيرة المرجان نظراً لموقعها الفريد والإمكانات الهائلة لمشروع التطوير العقاري فيها. واستوحينا الإلهام لذلك من أدائها القوي في الترحيب بالسياح من مختلف أنحاء العالم".

ويقع فندق "هامبتون باي هيلتون" جزيرة المرجان على شاطئ مميز بطول 750 متر. ويُتيح تصميمه المُلهم للنزلاء الاستمتاع بإطلالات مميزة على الخليج العربي . ويمتاز الفندق بمدخل للبهو يبلغ ارتفاعه ثلاثة أضعاف المدخل المعتاد وبتصميم عصري لارتفاعات الواجهات.

وتضمّ جزيرة المرجان أكثر من 2,100 غرفة فندقية جاهزة لاستقبال النزلاء، تُشغّلها علامات تجارية مرموقة من قبيل الفندق الجديد إلى جانب فنادق "ريكسوس" وفنادق ومنتجعات "هيلتون" والعلامات التجارية "فنادق ريكسوس"، و"فنادق ومنتجعات هيلتون"، و"آكور للفنادق"، فضلاً عن أكثر من ألفي وحدة سكنية تشكل مساكن "باب البحر"، و"باسيفيك" من مجموعة "سيليكت".