بالأسماء .. الفتيات يكتسحن أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية (رابط)

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اكتسح فتيات معاهد الاسكندرية الازهرية، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في المحافظة للعام الاكاديمى 2020/ 2021، بالشعبتين العلمية والأدبية والمكفوفين وتفوقن على الطلاب كعادتهن، وحصلت 10 طالبات على المراكز العشر الاولى في الاسكندرية.

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، أن الطالبات الفائزات بالمراكز العشر الأوائل في الاسكندرية هم، بالنسبة للشعبة العلمية، فازت كل من الطالبة سمية ماهر بسيونى من معهد فتيات القويرى، بالمركز الأول بمجموع 99.38%، والمركز الثاني الطالبة شيماء محمود جمال من معهد فتيات الشيخ الشعراوى بمجموع 99.08%، وفى المركز الثالث جاءت الطالبة اسماء صلاح سعد من معهد فتيات الشعراوى بمجموع 98.31%، وفى المركز الرابع الطالبة الزهراء حسن احمد سالم من معهد فتيات سيدى بشر بمجموع 98.15%، وفى المركز الخامس الطالبة منة الله ابراهيم صلاح من معهد فتيات سيدى بشر بمجموع 96.31%.

وأوضح «هاشم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بالنسبة للشعبة الادبية، فازت كل من الطالبة هاجر سعيد على سعيد من معهد فتيات السيوف بمجموع 96.67% بالمركز الاول، وفى المركز الثانى الطالبة حنين ابراهيم عوض من معهد فتيات السيوف بمجموع 96.19%، وفى المركز الثالث الطالبة هاجر محمود حامد السيد احمد من معهد فتيات السيوف بمجموع 96.03%، وفى المركز الرابع الطالبة عائشة محمد رمضان حسن من معهد الفتح المبين بمجموع 95.87%، وفى المركز الخامس الطالبة اسماء صلاح الدين انور من معهد فتيات سيدى بشر بمجموع 94.60%.

وأشار إلى أنه بالنسبة لشعبة الادبى مكفوفين، فاز بالمركز الاول الطالب عيسى مصطفى على جاد الله بمجموع 71.43%، وفى المركز الثانى الطالبة خديجة احمد هلال من معهد فتيات الصادق عرجون بمجموع 69.21%.

للتعرف على نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية في الاسكندرية من هنا

وهنأ رئيس الإدارة المركزية الطالبات الفائزات بالمراكز العشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق.

يشار إلى أن منطقة الاسكندرية الأزهرية خرجت هذا العام 2020 / 2021، من سباق أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتى تم اعلان الاوائل أمس حيث لم يحصل أي طالب من الاسكندرية على مركز ضمن الأوائل.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعنل اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م، الاحد، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة للنجاح 51.25٪، موضحًا أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 ألفا و17 طالبا وطالبة، منهم 58 ألفا و30 طلاب، 47 ألفا و987 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا 723 طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا 977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا 294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا 241 طالبة.