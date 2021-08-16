جامعة الزقازيق ضمن أفضل 900 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولي

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أظهر تصنيف شنغهاى الدولى لعام 2021 تقدم جامعة الزقازيق 100 مركز عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاي الدولي، حيث جاء ترتيب الجامعة في شريحة أفضل 801- 900 جامعة على مستوى العالم لعام 2021، بينما كان ترتيب الجامعة 901- 1000 لعامي 2019 و2020 .

وأشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولى 2021، والذى ضم هذا العام 6 جامعات مصرية فقط وهم جامعة القاهرة، والاسكندرية ،وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، والأزهر .

وأكد رئيس الجامعة على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،أن تصنيف شنغهاى الدولى، يعتبر من أهم وأصعب تصنيفات الجامعات العالمية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمى وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم وإختيار افضل 1000 جامعة فقط.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه يتم الإعلان عن أفضل 1000 جامعة سنوياً وفقاً لتصنيف شنغهاى الأكاديمى العالمى للجامعات ARWU طبقاً لعده معايير ،وهى عدد الفائزين بجائزة نوبل وميدالية فيلدز من خريجى الجامعة ومن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وعدد أعضاء هيئة التدريس الذين لهم أبحاث ذات عدد استشهادات كثيف، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلتى «Nature» «و»Science«، وعدد الأبحاث المنشورة في فهارس»SCI«وSCIE» «و»SSCI«وأخيراً مقدار إسهام كل عضو هئية تدريس بالجامعة في مخرجات الجامعة العملية.