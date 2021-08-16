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عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور

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عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور عقوبة الفعل الفاضح والانتظار صف تانى وتركيب فاميه وسير عكس اتجاه فى قانون المرور

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شددت الإدارات العامة للمرور من إجراءاتها فى مجال مراقبة الطرق وإجراءات التراخيص وكذلك متابعة إنتظار السيارات او ركن السيارة صف تانى بالطريق العام مما يعيق الحركة ويتسبب فى كوارث مرورية وكذلك ارتكاب الفعل الفاضح او التعدى على رجل مرور .

ركزت الإدارة العامة للمرور على حزمة قرارات يجب على المواطن ان يراعيها اثناء القايادة او تراخيص السيارة حتى لا يقع تحت طائلة القانون فى حال ارتكاب مخالفة فيتعرض لغرامة من هذه الغرامات .

قيمة الغرامات المفروضة

2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه

غرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلًا من الملغاة

غرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار

غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلًا من 1000 جنيه في السابق

غرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة

غرامةمن 100 إلى 500 مخالفة عدم اتباع تعليمات رجال المرور

غرامة من 200 جنيه لـ 2000 جنيه ترك السيارة بالطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور

غرامة 300 جنيه لمخالفة عدم وجود الطفاية

غرامة من 300 إلى 500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل فاضح أو الاعتداء على رجال المرور

غرامة 500 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة وجود رائحة كريهة بالسيارة

المصرى اليوم

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