المجتمع الدولي يدعو إلى مغادرة آمنة ومنظمة للأجانب والأفغان من أفغانستان

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دعا أكثر من 60 عضوا من المجتمع الدولي إلى «مغادرة آمنة ومنظمة» للرعايا الأجانب والأفغان من أفغانستان، بعد ساعات من سيطرة طالبان على العاصمة كابول ودخولها القصر الرئاسي وفرار الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

وكتب أعضاء من المجتمع الدولي في بيان مشترك: «بالنظر إلى الوضع الأمني المتدهور، فإننا ندعم ونعمل على دعوة جميع الأطراف إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظمة للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد».

وأضاف البيان: أن «من هم في مواقع السلطة في جميع أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية والمساءلة لحماية حياة البشر والممتلكات، والاستعادة الفورية للأمن والنظام المدني».

ودعا المجتمع الدولي إلى السماح للمواطنين الأفغان والدوليين الراغبين في مغادرة البلاد، مضيفًا أن الطرق والمطارات والمعابر الحدودية «يجب أن تظل مفتوحة، ويجب الحفاظ على الهدوء».

وأوضح البيان أن الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في أمان وأمن وكرامة. وأضاف البيان: «نحن في المجتمع الدولي على استعداد لمساعدتهم».

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة «تنضم إلى المجتمع الدولي في التأكيد على أنه يجب السماح للأفغان والمواطنين الدوليين الذين يرغبون في المغادرة. ويجب أن تظل الطرق والمطارات ومعابر الحدود مفتوحة، ويجب الحفاظ على الهدوء».

وسيطرت طالبان على العاصمة كابول، وفر الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد ودخلت طالبان القصر الرئاسي، في نقطة تحول محورية في جهود الحركة في المنطقة بعد السيطرة على عدد من عواصم المقاطعات الرئيسية الأسبوع الماضي.

وجاء التقدم الكبير الذي حققته طالبان في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة من استكمال مهمة الانسحاب بحلول نهاية الشهر الجاري.