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تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"

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تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه"

تسريبات تكشف سعر وموعد طرح هاتف

كشفت تسريبات صحفية، عن سعر وموعد طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" الجديد المرتقب.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي أن تكشف النقاب رسميًّا عن الهاتف غدًا الثلاثاء 17 أغسطس، والذي سيتضمن تحديثات كبيرة عن الإصدارات السابقة.

ومن المتوقع أن تُدخل جوجل تحديثات في هاتفها الجديد فيما يتعلق بالكاميرات الخلفية المزدوجة، وستزيد قدرة البطارية لتصل إلى 4680 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى هيكل بلاستيكي قوي غير قابل للخدش أو الكسر.

وسيعتمد هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" على معالج "سنابدراغون 765"، ولن يتم تزويده بالمعالج الجديد الذي تجهزه "جوجل" لهواتف "بيكسل 6"، والمعروف باسم "تينسور".

ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف "جوجل بيكسل 5 إيه" في الأسواق العالمية بدءًا من 26 أغسطس، بسعر 450 دولارًا أمريكيًّا؛ مما سيجعله هاتفًا اقتصاديًّا تنافسيًّا إلى حد بعيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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