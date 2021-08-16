أخبار عاجلة

إزالة بناء مخالف في مدينة دسوق -
ميمي عبدالرازق: أخطاء موسيماني الفنية سبب خسارة الأهلي للدوري -
«زي النهارده».. وفاة نجمة هوليوود إنجريد برجمان 29 أغسطس 1915 -
«زي النهارده».. إعدام سيد قطب 29 أغسطس 1966 -
«زي النهارده».. وفاة فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي 29 أغسطس 1987 -
هاني عبدالهادي يتوج بالبرونزية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية -
نضال الشافعي يكشف السر وراء دخوله عالم التمثيل -
أوناجم: كارتيرون طلب عودتي.. وأريد تغيير انطباع جماهير الزمالك عني -
فخر الدين بن يوسف يودع الإسماعيلي في رسالة مؤثرة -
عضو لجنة الزمالك عن مشادة شيكابالا ومجاهد: «كان يجب التعامل مع اللاعب بشكل أفضل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة

Print
«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة «مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمحطات مياه الشرب بمراكز المنيا والخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة.

ناقش الاجتماع سبل انجاز الأعمال الخاصة بالمحطات بمراكز مغاغة (جزيرة شارونة بطاقة انتاجية ١٠٠ل/ث)وأبوقرقاص (بنى حسن الشروق١٠٠ل/ث)محطة مياه ملوى٤٥٠ل/ث ودير مواس ٣٠٠ل/ث والتى تبلغ تكلفة هذه المحطات ٨٣٣ مليون جنيه ؛كما تم مناقشة انشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوى ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوى

وأكد الشهاوى أن هذه الأعمال تتم توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إزالة بناء مخالف في مدينة دسوق

إزالة بناء مخالف في مدينة دسوق

ميمي عبدالرازق: أخطاء موسيماني الفنية سبب خسارة الأهلي للدوري

ميمي عبدالرازق: أخطاء موسيماني الفنية سبب خسارة الأهلي للدوري

«زي النهارده».. وفاة نجمة هوليوود إنجريد برجمان 29 أغسطس 1915

«زي النهارده».. وفاة نجمة هوليوود إنجريد برجمان 29 أغسطس 1915

«زي النهارده».. إعدام سيد قطب 29 أغسطس 1966

«زي النهارده».. إعدام سيد قطب 29 أغسطس 1966