«مياه المنيا»: اجتماع لمناقشة سرعة انجاز الأعمال الخاصة بمبادرة حياة كريمة

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عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمحطات مياه الشرب بمراكز المنيا والخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة.

ناقش الاجتماع سبل انجاز الأعمال الخاصة بالمحطات بمراكز مغاغة (جزيرة شارونة بطاقة انتاجية ١٠٠ل/ث)وأبوقرقاص (بنى حسن الشروق١٠٠ل/ث)محطة مياه ملوى٤٥٠ل/ث ودير مواس ٣٠٠ل/ث والتى تبلغ تكلفة هذه المحطات ٨٣٣ مليون جنيه ؛كما تم مناقشة انشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوى ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوى

وأكد الشهاوى أن هذه الأعمال تتم توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.