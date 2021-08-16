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تداول من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

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تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان» تداول من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

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نقلت وكالات رسمية عن شهود عيان أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم بعدما أطلقت القوات الأمريكية النار في مطار كابل صباح اليوم الاثنين.

واظهرت لقطات نشرها ناشطون، أشخاص ملقيين على أرصفة المطار.

وفي وقت سابق نقلت وكالة «فرانس برس» عن شاهد عيان قوله: «أنا خائف جدا هنا. يطلقون الكثير من الطلقات في الهواء.. رأيت أن فتاة تعرضت للدعس ولقيت مصرعها».

قال شهود لرويترز إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

كان مسؤول أمريكي قد قال إن القوات الأمريكية المسؤولة عن المطار أطلقت النار في الهواء في وقت سابق لتفريق الحشد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين.

المصرى اليوم

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