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فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "" لـ"بادين": استقل!

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فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ"بادين": استقل! فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "" لـ"بادين": استقل!
قال: عار ما سمح به بأفغانستان وكارثة حدود وتدمير طاقة واقتصاد معطل

فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا..

دعا الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ، خليفته الديموقراطي إلى الاستقالة، على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان؛ وأيضًا بسبب ما اعتبره سوء إدارة من جو بايدن لملفات أخرى مثل الجائحة.

وكتب "ترامب"، في بيان: "حان الوقت كي يستقيل جو بايدن" بسبب "عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الهائل (في الإصابات) بكوفيد، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المعطل".

وقال في بيان آخر يوم الأحد: إن "ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوري. سيصبح أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي!"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأقر الرئيس الأفغاني "أشرف غني" الذي فر إلى خارج أفغانستان، مساء الأحد، بأن "حركة طالبان انتصرت"؛ في حين أظهرت مشاهد تلفزيونية، المتمردين يحتفلون بـ"النصر" من القصر الرئاسي في كابول.

وبعد عشرين سنة تقريبًا على طردها من السلطة، بات انتصار طالبان العسكري كاملًا مع انهيار القوات الحكومية في غياب الدعم الأمريكي.

ودافع بايدن عن قراره بوضع حد لحرب استمرت عشرين عامًا في هذا البلد، وقال الأحد: "أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتشار عسكري أمريكي في أفغانستان، لا أريد أن أنقل هذه الحرب إلى رئيس خامس".

وكان "ترامب" قد حمّل بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لطالبان في أفغانستان، قائلًا إن الوضع الحالي "غير مقبول".

وقال "ترامب" في بيان: "لو كنت رئيسًا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط".

وأضاف: "كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفًا وأكثر نجاحًا، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر".

وتابع: "لقد أجريت محادثات شخصيًّا مع قادة من طالبان، وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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