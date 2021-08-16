أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

Print
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس علي بونجو أونديمبا، رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس علي بونجو أونديمبا، رئيس الجمهورية الجابونية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان