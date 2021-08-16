حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة جديدة من إرتفاع درجات الحرارة تضرب أوروبا الغربية، وذلك بعد انكماش منخفض الهند الموسمي، الذى كان له تأثير كبير على حالة الطقس فى مصر.

وأوضحت الأرصاد إن موجة من الحرارة الشديدة تضرب أوروبا الغربية وسجلت درجة الحرارة فى أسبانيا رقمًا قياسيًا وصلت إلي 47.2 درجة وهى أعلي درجة حرارة مرت عليها، كما سجاتالبرتغال 43 درجة.

وأشارت بيان للهيئة إلي حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة بسبب انكماش منخفض الهند الموسمي فى مصر، وسيطرة المرتفع الأزوري المعتدل نسبيًا علي السواحل الشمالية وكذلك الوجه البحري ويصل إلي القاهرة الكبري.

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت الأرصاد من إرتفاع درجات الرطوبة النسبية خلال حالة الطقس اليوم بما يؤدي لارتفاع الحرارة من 3 إلي 5 درجات زيادة على درجة الحرارة المتوقعة فى الظل.

ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب وجنوب الصعيد بما يقلل من حدة الشعور بارتفاع درجة الحرارة ليلاً. وتتوقع الأرصاد الجوية فى تقرير أخبار الطقس أن يستمر الطقس اليوم رطب شديد الحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، وفى جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطبا علي السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على كافة الأنحاء.

ويتواصل نشاط الرياح اليوم على القاهرة الكبري وكذلك جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح الموج بين متر إلى مترين إلا ربع، وتكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة والموج من متر ونصف إلي مترين ونصف، ويظل اتجاه الرياح في البحرين شمالي غربي.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد

تنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية اليوم درجة واحدة للعظمي، وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 36-26 والمحسوسة 38 درجة، وفى الإسكندرية 31-25 والمحسوسة 33 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة أسوان 42-28، إدفو 42-28، أبو سمبل 42-26، سوهاج 40-26، أسيوط 40-26، في الأقصر 41-27، حلايب 35-29، الوادي الجديد 41-26، سيوة 37-24، درجة.

وتكون في بني سويف 37-26، المنيا 38-25، الفيوم 38-25، إدفو 42-28، قنا 40-27، شلاتين 37-28 درجة.

ويتوقع أن تكون في الإسماعيلية 36-25، دمياط 32-26، مطروح 30-25، شبين الكوم 36-26، السويس 37-25، العريش 34-25، دمنهور 33-26، الطور 36-25، طابا 36-27 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 31-27، طنطا 36-25، بلطيم 32-25، الزقازيق 36-26، المنصورة 35-25، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28، السلوم 30-25، رفح 33-24 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة

تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين

يستمر تكون الشبورة المائية غدًا في الصباح على الطرق السريعة المتجهة من وإلي السواحل الشمالية والوجه البحري وأيضًا القاهرة الكبري .

تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجي خلال حالة الطقس غدًا الثلاثاء وتستمر نفس الظواهر الجوية على نفس الحال خلال طقس اليوم ويستمر نشاط الرياح الأماكن.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة غدًا الثلاثاء في القاهرة والوجه البحري الإثنين 35-38، وفي السواحل الشمالية 30-33، في جنوب سيناء 40-43، وفي شمال الصعيد 37-40، وفي جنوب الصعيد 42-43 درجة.

تفاصيل أحول الطقس ودرجات الحرارة لنهاية الأسبوع

تستمر انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة وأيضًا الوجه البحري من الأربعاء إلي السبت 36-39 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد يوم الأربعاء 40-42، والخميس 40-42، والجمعة والسبت 41-43 درجة، وتكون في شمال الصعيد يومي الأربعاء 36-39، ومن الخميس إلى السبت 37-39 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الأربعاء إلي الجمعة 31-43، بينما تكون السبت 32-35 درجة، ويتوقع أن تكون في جنوب سيناء من الأربعاء إلى الجمعة إلى 39-42 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة

أحوال الطقس والبحر هذا الأسبوع

توقعات أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تقرير حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام