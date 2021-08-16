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الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده

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الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس جوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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