"الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021

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إجمالي المبلغ الموزّع بلغ 125 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم

أعلنت شركة الأسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021م، بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 125 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 12.5%.

وبيّنت أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم يوم الأربعاء 10 - 01 - 1443 هـ؛ الموافق 18 - 08 - 2021 م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 29 - 01 - 1443.