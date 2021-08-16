أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021

Print
"الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021 "الأسمنت العربية" تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من2021
إجمالي المبلغ الموزّع بلغ 125 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم

أعلنت شركة الأسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021م، بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 125 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 12.5%.

وبيّنت أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم يوم الأربعاء 10 - 01 - 1443 هـ؛ الموافق 18 - 08 - 2021 م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 29 - 01 - 1443.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان