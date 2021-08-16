مثلن فريقي الادعاء والدفاع.. فوز 4 طالبات بـ«دراسات إسلامية الإسكندرية» بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

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فازت 4 طالبات من كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات في جامعة الازهر بالاسكندرية، بالمركزين الثالث والسادس مكرر على مستوى الجامعات المصرية، في مسابقة المنازعات القانونية (shalakany litigation moot Court )(SLM)، التي نظمتها مؤسسة الشلقاني، للتدريب على الكتابة القانونية والمرافعة الشفوية.

وقالت الدكتورة إيمان محمد الشماع، عميد الكلية، إن الطالبات الفائزات من شعبة القانون، واشترك في المسابقة كل من الطالبة أميرة عبدالله محمد الشاذلي بالفرقة الثانية شعبة قانون، والطالبة سحر فتحي حامد بالفرقة الثالثة شعبة قانون، حيث قامت بتمثيل بروفة فريق الادعاء في المسابقة، ،كما مثلت بروفة فريق الدفاع، الطالبة شيماء أبواليزيد عنتر بالفرقة الثانية قانون والطالبة ضحى أحمد الزيات بالفرقة الثالثة قانون.

وهنأت العميدة الطالبات الفائزات، مشيدة بدور كل من ساهم في تدريب الطالبات، والإشراف عليهن، من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

ممثلن فريق الادعاء والدفاع .. فوز 4 طالبات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

ممثلن فريق الادعاء والدفاع .. فوز 4 طالبات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

ممثلن فريق الادعاء والدفاع .. فوز 4 طالبات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

ممثلن فريق الادعاء والدفاع .. فوز 4 طالبات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

ممثلن فريق الادعاء والدفاع .. فوز 4 طالبات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

ممثلن فريق الادعاء والدفاع .. فوز 4 طالبات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" بمسابقة المنازعات القانونية (صور)