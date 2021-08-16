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المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مولتوف يحذف أغاني ويجز.. دورك جاى وأسياد البلد يودعون يوتيوب بسبب خناقة نجمي الراب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
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